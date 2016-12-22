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В мире

В Умани осквернена могила цадика Нахмана. Подробности и комментарии

время публикации: 21 декабря 2016 г., 09:26 | последнее обновление: 21 декабря 2016 г., 14:28 блог версия для печати фото
Умань

В ночь на 21 декабря неизвестные осквернили в Умани могилу цадика Нахмана, облив вход в могильный комплекс красной краской и подбросив в синагогу свиную голову, на которой была вырезана свастика.

В пресс-службе полиции Умани рассказали редакции NEWSru.co.il, что звонок в полицию по поводу происходящего в могильном комплексе поступил в 2 часа ночи 21 декабря. Приехав на место, сотрудники полиции обнаружили у входа в комплекс следы красной краски и свиную голову. На месте происшествия работает следственная группа. Виновные пока не задержаны.

Первым новость об этом инциденте опубликовал сайт The Yeshiva World. Затем о происшествии сообщили израильские сайты Ynet и NRG. Украинские СМИ, публикуя сообщение о происшествии, ссылаются на израильский русскоязычный сайт IzRus.

Первым из израильских политиков этот инцидент прокомментировал министр внутренних дел Израиля, лидер партии ШАС Арье Дери, заявивший, что был шокирован сообщением об ужасающем и варварском осквернении могилы рабби Нахмана в Умани. Он сказал, что направит обращение к президенту Украины Петру Порошенко с требованием скорейшего расследования этого инцидента и усилении охраны еврейских святынь в Умани.

Лидер партии "А-Тнуа", сопредседатель "Сионистского лагеря" Ципи Ливни направила в СМИ следующее заявление: "Мы обязаны непримиримо воевать с любыми проявлениями антисемитизма в любом месте мира. Это ответственность руководства государства Израиль. Наша страна всегда будет стоять на переднем крае борьбы с этим злом".

Лидер парламентской оппозиции, председатель "Сионистского лагеря" и лидер партии "Авода" Ицхак Герцог сообщил: "На следующей неделе я встречаюсь с премьер-министром Украины в рамках его визита в Израиль и ожидаю, что он прибудет уже с четкими ответами по поводу того, какие конкретные меры власти Украины намерены предпринять для пресечения антисемитских выходок и защиты евреев, прибывающих на паломничество к могиле рабби Нахмана и молящихся в синагогах. Сегодня ночью бросили свиную голову со свастикой в синагогу на могиле раби Нахмана в Умани, осквернили святое место. Это антисемитское нападение и отвратительное деяние. Я требую от украинского руководства безотлагательно действовать для того, чтобы найти виновных в совершенном преступлении и отдать их под суд".

Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид обратился утром 21 декабря к послу Украины в Израиле Геннадию Надоленко и призвал его немедленно расследовать антисемитскую выходку в Умани, происшедшую в помещении синагоги на могиле раби Нахмана. "Я шокирован антисемитским инцидентом в Умани. То, что случилось – невероятно и напоминает самые страшные дни в истории европейского еврейства. Я жду от вашего правительства решительных действий и надеюсь, что Украина приложит все усилия по поимке преступников, осквернивших могилу раби Нахмана, и осудит их по всей строгости. Многие евреи совершают паломничество к могиле Бреславского раввина и правительство Украины должно предоставить надлежащую безопасность этому месту и предпринять усилия для ужесточения охраны людей, чтобы подобные инциденты больше не происходили", – отметил в своем обращении к послу Украины Яир Лапид.



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