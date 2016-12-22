Скончался актер Вячеслав Шалевич

В Москве скончался народный артист РСФСР, актер театра и кино Вячеслав Шалевич. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Вахтанговского театра Кирилла Крока.

Руководитель театра отметил, что время и место прощания станут известны позднее.

Ранее российские СМИ сообщали, что 30 ноября 82-летнему актеру стало плохо на сцене Вахтанговского театра. Ему вызвали "скорую", но от госпитализации актер отказался. 3 декабря он попал в больницу.

Широкой публике актер известен своими ролями в кино. Среди картин, в которых он снялся, "Капитанская дочка", "Три тополя на Плющихе", "Семнадцать мгновений весны". Последняя его работа в кино - роль Леонида Ильича Брежнева в фильме "Охота на Беркута". Всего Вячеслав Шалевич участвовал в работе более чем над 70 картинами.