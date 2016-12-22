22 декабря 2016 г.
последняя новость: 15:30
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:30 В Берлине вновь открылась рождественская ярмарка, на которой произошел теракт
14:50 Суд приговорил Варвару Караулову к 4,5 годам колонии
14:46 Трамп назначил главу своей предвыборной кампании Келлиан Конвей советником президента
13:38 На дверце грузовика, раздавившего людей в Берлине, нашли отпечатки Аниса Амри
12:00 Reuters: полученные Киевом американские БПЛА оказались уязвимы для перехвата и глушения сигнала связи
11:25 К разрешению проблемы с израильским блогером Лапшиным подключился МИД Армении
10:50 Подозреваемый в берлинском теракте находился под наблюдением полиции
10:06 Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске превысило 70 человек
10:01 В Москве у метро взорвался газовый баллон: есть пострадавшие
07:48 МИД Израиля: Далия Эльяким погибла в берлинском теракте
В мире

Скончался актер Вячеслав Шалевич

время публикации: 21 декабря 2016 г., 22:23 | последнее обновление: 21 декабря 2016 г., 22:23 блог версия для печати фото
Скончался актер Вячеслав Шалевич

В Москве скончался народный артист РСФСР, актер театра и кино Вячеслав Шалевич. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Вахтанговского театра Кирилла Крока.

Руководитель театра отметил, что время и место прощания станут известны позднее.

Ранее российские СМИ сообщали, что 30 ноября 82-летнему актеру стало плохо на сцене Вахтанговского театра. Ему вызвали "скорую", но от госпитализации актер отказался. 3 декабря он попал в больницу.

Широкой публике актер известен своими ролями в кино. Среди картин, в которых он снялся, "Капитанская дочка", "Три тополя на Плющихе", "Семнадцать мгновений весны". Последняя его работа в кино - роль Леонида Ильича Брежнева в фильме "Охота на Беркута". Всего Вячеслав Шалевич участвовал в работе более чем над 70 картинами.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 18 ноября 2016 г.
Народный артист России Евгений Лазарев умер на 80-м году жизни
// NEWSru.co.il // В мире // 12 ноября 2016 г.
Ведущий актер тверского театра умер на сцене после финального поклона
// NEWSru.co.il // В мире // 31 октября 2016 г.
Умер советский и российский актер Владимир Зельдин







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 22 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016