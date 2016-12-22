Полиция окружила магазин в Дюссельдорфе, где находится предполагаемый виновник теракта

Сотрудники немецкой полиции штурмуют магазин Kaufhaus des Westens, расположенный в центре Дюссельдорфа, административного центра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, где, как утверждают очевидцы, забаррикадировался тунисский беженец, совершивший накануне теракт на рождественской ярмарке в Берлине.

Об этом сообщает в среду, 21 декабря, немецкое издание Bild.

Ранее в этот день полиция обнаружила в кабине грузовика, въехавшего 20 декабря в толпу людей на рождественской ярмарке в центре Берлина, документы на имя 21-летнего гражданина Туниса Аниса А., 1992 года рождения, имеющего вид на жительство и подавшего прошение о предоставлении убежища, о чем сообщило издание Der Spiegel.

Впрочем, газета Allgemeine Zeitung. утверждает, что речь идет об Ахмеде А., получившего удостоверение личности от властей города Клеве, федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия.

Издание Bild уточняет, что подозреваемый обладает восемью поддельными удостоверениями личности - на разные имена и возраст в диапазоне от 21 года до 23 лет. По данным Sueddeutsche Zeitung, он связан с группой исламистов и общается с проповедником радикального ислама Абу Валаа.

По сведениям издания, на сайте которого опубликована фотография подозреваемого, Анис А. имеет криминальное прошлое – он привлекался к уголовной ответственности за нанесение физических травм. Немецкая полиция разыскивала его в течение последних нескольких месяцев, однако незадолго до теракта следы подозреваемого затерялись.

Официального подтверждения этой информации пока не получено. Напомним, что накануне ответственность за этот теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

В минувший вторник полиция Германии сообщила, что мигрант из Пакистана, который был задержан недалеко от места теракта в Берлине и которого следственные органы подозревали в причастности к нападению, после беседы со следователями был освобожден без каких-либо ограничений.

Ранее прокурор Германии Петер Франк предупреждал, что "полиция, возможно, задержала не того человека".

Германские СМИ сообщают о высоком уровне угрозы и повышенных мерах безопасности, принимаемых в больших городах. Многие ярмарочные комплексы, подобные тому, который накануне подвергся атаке террориста, во вторник, 20 декабря, остались закрытыми. Администрация заявляет, что не хочет подвергать риску своих посетителей.