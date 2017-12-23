Опубликованы официальные фото жениха и невесты – принца Гарри и Меган Маркл

Кенсингтонский дворец, официальная резиденция британских монархов, обнародовал фотографии, где запечатлены принц Гарри и американская актриса Меган Маркл, которой предстоит вскоре стать членом королевской семьи.

Гарри и Меган: история поиска и любви. Фотогалерея

Два портретных снимка, черно-белый и цветной, где эта пара запечатлена обнявшейся, сделаны модным нью-йоркским фотографом Алекси Любомирски, бывшим помощником знаменитого Марио Тестино, который снимал мать Гарри – Диану, принцессу Уэльскую.

Съемки состоялись на прошлой неделе в Виндзорском замке. Венчание же пройдет в мае будущего года в часовне св. Георгия, расположенной на территории этого дворца, уточняет сайт новостной службы ВВС.

Напомним, что 27 ноября королевская семья Великобритании объявила о помолвке принца Гарри, пятого наследника британской короны, и американской актрисы Меган Маркл, родители которой уже благословили этот брак. После свадьбы супруги будут жить в коттедже Ноттингем Кенсингтонского дворца.

О романе Гарри и Меган заговорили осенью 2016 года, а уже через несколько месяцев разгневанный принц опубликовал заявление, обвинив журналистов во вторжении в личную жизнь его подруги. В марте Гарри представил Меган друзьям, собравшимся на Ямайке по случаю свадьбы Тома "Скиппи" Инскипа.

Впервые молодые люди появились перед камерами только в сентябре 2017-го в Торонто – во время теннисного турнира спортсменов-инвалидов, которых принц Гарри поддерживает уже много лет. После этого турнира папарацци не удавалось снять пару в течение двух месяцев. Они вышли к журналистам в Лондоне 27 ноября 2017 года – для официального объявления о помолвке.

Меган Маркл родилась и выросла в Лос-Анджелесе, штат Калифорния и закончила Северо-Западный университет. Она на три года старше Гарри. В 2002 году Меган дебютировала в сериале "Главный госпиталь" и несколько последующих лет одновременно работала фотомоделью и актрисой, появляясь в основном в эпизодах таких сериалов как "C.S.I.:Место преступления Нью-Йорк", "90210: Новое поколение", "Грань" и "Касл". На большом экране она появилась в фильмах "Помни меня" и "Несносные боссы". Маркл была замужем за Тревором Энгельсоном, но они не живут вместе с августа 2013 года.