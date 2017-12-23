18+
23 декабря 2017 г.
последняя новость: 14:49
Рост биткоина влияет на оргазм
Семья, не чувствующая боли
Пенелопа Крус поддержала подругу
План по смыванию мертвых
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:00 Корейский полицейский упал с девятого этажа, пытаясь остановить самоубийцу
13:34 Самолет авиакомпании Finnair совершил экстренную посадку в Осло
12:43 В лондонском зоопарке вспыхнул пожар
10:52 В Индии упал в реку автобус, перевозивший паломников; более 30 погибших
10:34 Украинская полиция задержала мошенников, "исцелявших" от болезни Альцгеймера
09:43 В Варшаве восстановят одно из крупнейших еврейских кладбищ в Европе
08:29 Тропический шторм на Филиппинах; около ста погибших и пропавших без вести
07:27 Умер астронавт Брюс Маккэндлесс, совершивший первый выход в космос без страховки
07:03 Осуществлен успешный запуск ракеты Falcon 9, второй в истории - с летавшей первой ступенью
06:51 В Чили в результате схода селя погибли 15 человек
гЮЦПСГЙЮ...
В мире

Опубликованы официальные фото жениха и невесты – принца Гарри и Меган Маркл

время публикации: 21 декабря 2017 г., 16:11 | последнее обновление: 21 декабря 2017 г., 16:30 блог версия для печати фото
Опубликованы официальные фото жениха и невесты – принца Гарри и Меган Маркл
Опубликованы официальные фото жениха и невесты – принца Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
ВСЕ ФОТО

Кенсингтонский дворец, официальная резиденция британских монархов, обнародовал фотографии, где запечатлены принц Гарри и американская актриса Меган Маркл, которой предстоит вскоре стать членом королевской семьи.

Гарри и Меган: история поиска и любви. Фотогалерея

Два портретных снимка, черно-белый и цветной, где эта пара запечатлена обнявшейся, сделаны модным нью-йоркским фотографом Алекси Любомирски, бывшим помощником знаменитого Марио Тестино, который снимал мать Гарри – Диану, принцессу Уэльскую.

Съемки состоялись на прошлой неделе в Виндзорском замке. Венчание же пройдет в мае будущего года в часовне св. Георгия, расположенной на территории этого дворца, уточняет сайт новостной службы ВВС.

Напомним, что 27 ноября королевская семья Великобритании объявила о помолвке принца Гарри, пятого наследника британской короны, и американской актрисы Меган Маркл, родители которой уже благословили этот брак. После свадьбы супруги будут жить в коттедже Ноттингем Кенсингтонского дворца.

О романе Гарри и Меган заговорили осенью 2016 года, а уже через несколько месяцев разгневанный принц опубликовал заявление, обвинив журналистов во вторжении в личную жизнь его подруги. В марте Гарри представил Меган друзьям, собравшимся на Ямайке по случаю свадьбы Тома "Скиппи" Инскипа.

Впервые молодые люди появились перед камерами только в сентябре 2017-го в Торонто – во время теннисного турнира спортсменов-инвалидов, которых принц Гарри поддерживает уже много лет. После этого турнира папарацци не удавалось снять пару в течение двух месяцев. Они вышли к журналистам в Лондоне 27 ноября 2017 года – для официального объявления о помолвке.

Меган Маркл родилась и выросла в Лос-Анджелесе, штат Калифорния и закончила Северо-Западный университет. Она на три года старше Гарри. В 2002 году Меган дебютировала в сериале "Главный госпиталь" и несколько последующих лет одновременно работала фотомоделью и актрисой, появляясь в основном в эпизодах таких сериалов как "C.S.I.:Место преступления Нью-Йорк", "90210: Новое поколение", "Грань" и "Касл". На большом экране она появилась в фильмах "Помни меня" и "Несносные боссы". Маркл была замужем за Тревором Энгельсоном, но они не живут вместе с августа 2013 года.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 23 декабря 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017