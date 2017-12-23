Генассамблея ООН проголосовала против изменения статуса Иерусалима

В четверг, 21 декабря, состоялась экстренная сессия Генеральной ассамблеи ООН, созванная по поводу резолюции 377А от 1950 года и в рамках формулы "Единство ради мира". Данная формула применяется, когда пять постоянных членов Совбеза ООН не могут договориться об урегулировании кризисной ситуации. На этот раз причиной кризиса стало заявление Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе посольства США.

Риад аль-Малки, министр иностранных дел в правительстве Махмуда Аббаса, в своем выступлении с трибуны ООН заявил, что "Иерусалим является ключом к миру и войне на Ближнем Востоке". По его словам, решение американского правительства не может изменить статус Иерусалима, а изменится лишь роль Соединенных Штатов, которую они играют в мирном процессе.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отреагировал на предупреждение Дональда Трампа о том, что страны, проголосовавшие против решения Вашингтона, рискуют лишиться финансовой поддержки, следующим образом: "Мы не приемлем угроз в свой адрес - поведение США недопустимо. Мы верим, что эта резолюция принесет мир и справедливость на Ближний Восток".

Постоянный представитель США Никки Хейли напомнила, что США вносят самый большой вклад в финансирование ООН. "Когда мы переводим деньги, мы надеемся на то, что к нашим решениям будут относиться с уважением…" – заявила она.

Хейли пригрозила, что США запомнят итоги этого голосования и впредь "будут более разумно вкладывать свои деньги". Она вновь заявила, что перенос посольства в Иерусалим является верным шагом, и "никакое голосование не может изменить этого".

"ООН враждебно настроена в отношении Израиля, и я удивлюсь, если он останется в этой организации" - приводят СМИ слова постпреда США.

Представитель Израиля Дани Данон назвал неоспоримым фактом то, что Иерусалим является столицей Израиля. "Палестинцы знают, что эта резолюция никак не отразится на их повседневной жизни. Но она дает понять палестинскому правительству, что оно может и дальше уклоняться от мирных переговоров", - заявил Данон.

Когда в Нью-Йорке шло обсуждение резолюции, дипломатические источники сообщили Иерусалиму, что Канада намерена воздержаться при голосовании. При этом дипломаты отмечают, что Канада изначально планировала проголосовать против, но угрозы Трампа заставили пересмотреть решение - Оттава не терпит такого рода давления.

Голосование не преподнесло никаких сюрпризов Израилю: 128 стран поддержали резолюцию, 9 - проголосовали против, 35 - воздержались. Еще представители 21 страны не пришли на голосование.

Против резолюции ООН проголосовали США, Того, Палау, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Гватемала, Гондурас и Израиль.

Воздержались: Антигуа и Барбуда, Аргентина, Австралия, Багамы, Бенин, Бутан, Босния и Герцеговина, Венгрия, Камерун, Канада, Колумбия, Хорватия, Чехия, Доминиканская республика, Экваториальная Гвинея, Фиджи, Гати, Ямайка, Кирибати, Латвия, Малави, Лесото, Мексика, Панама, Парагвай, Польша, Филиппины, Румыния, Руанда, Соломоновы Острова, Южный Судан, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Уганда, Вануату.

Отметим, что представитель Украины на голосовании не присутствовал.

Заседание, созванное по требованию Палестинской автономии, технически является уже 19-м продолжением экстренной сессии, инициированной Катаром в 1997 году по вопросу "Восточного Иерусалима и оккупированных Израилем территорий". Предыдущее заседание созывалось в январе 2009 года в связи с контртеррористической операцией "Литой свинец" в секторе Газы. Отметим, что из десяти экстренных сессий Генассамблеи ООН, проведенных за всю историю этой организации, четыре были посвящены Израилю (1967, 1980-1982, 1982, 1997-).

Новое совещание также имело прямое отношение к еврейкому государству:193 странам-членам ООН было предложено обсудить выдвинутую Египтом на рассмотрение Совета безопасности ООН резолюцию, призывающую США пересмотреть свою позицию по Иерусалиму. В Совбезе за резолюцию проголосовали 14 членов из 15, однако США, как постоянный член совета, наложили вето н это решение.

Отметим, что, в отличие от резолюций Совета безопасности ООН, резолюции Генеральной ассамблеи имеют только рекомендательный характер.

"Израиль отвергает резолюцию ООН. В то же время Израиль выражает удовлетворение по поводу большого числа государств, которые не голосовали за резолюцию. Израиль благодарит президента Трампа за его однозначную позицию по вопросу Иерусалима и благодарит страны, которые голосовали вместе с Израилем, вместе с правдой", - говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы правительства.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман после завершения голосования написал в своем Facebook: "Сегодня ООН приняла очередную антиизраильскую резолюцию. Это та самая ООН, о которой Абба Эвен - первый посол Израиля в этой организации, сказал: "Если Алжир представит проект резолюции, в котором говорится, что Земля плоская, и именно Израиль ее расплющил – то эта резолюция будет принята 164 голосами за, 13 – против, при 26 воздержавшихся". С тех времен так ничего и не изменилось. Хорошо, что США стали тем самым маяком нравственности, свет которого разгоняет тьму.