Глава Пентагона Джеймс Мэттис объявил об уходе в отставку

Министр обороны США Джеймс Мэттис объявил об уходе в отставку. Соответствующее заявление в четверг, 20 декабря, было обнародовано Пентагоном.

По словам Мэттиса, причиной данного решения стали возникшие расхождения во взглядах с президентом США Дональдом Трампом, передает новостное агентство Reuters.

Как сообщил Трамп в социальной сети Twitter, глава американского военного ведомства покинет свой пост в конце февраля. По его словам, кандидатура нового министра обороны будет выдвинута в ближайшее время.

"Генерал Джим Мэттис уйдет в отставку с почетом в конце февраля, прослужив в моей администрации в качестве министра обороны последние два года, – написал президент. – В ходе пребывания Джима в должности был достигнут огромный прогресс, особенно в плане закупки новой боевой техники".

"Я очень благодарен Джиму за его службу!" – добавил Трамп.

Отметим, что объявление об оставке Мэттиса последовало на следующий день после того, как Белый дом официально подтвердил информацию о выводе американских войск из Сирии.

Генерал запаса Джеймс Мэттис был назначен министром обороны США в январе 2017 года. Он стал первым генералом на этом посту со времен Джорджа Маршалла, назначенного президентом Труменом в 1950 году.