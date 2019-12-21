Госдеп США осудил намерение МУС начать расследование против Израиля

Государственный секретарь США Майк Помпео выступил в своем микроблоге в социальной сети Twitter с осуждением заявления главного прокурора Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуда, касающегося Израиля.

"Мы выступаем против неоправданного расследования, несправедливого по отношению к Израилю. Путь к стабильному миру лежит через прямые переговоры", - говорится в заявлении Помпео.

Напомним, что накануне Бенсуда заявила, что существуют основания для начала расследования по подозрению в совершении военных преступлений в секторе Газы, на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Согласно заявлению прокурора, ее решению предшествовала тщательная проверка, продолжавшаяся не один год.

"Я довольна тем, что найдены разумные основания для начала расследования ситуации в Палестине", - сказала главный прокурор МУС.

В этот же день юридический советник правительства Авихай Мандельблит опубликовал заявление о том, что Израиль не признает юрисдикцию суда.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал это решение, сказав: "Это черный день для правды и справедливости – превращение Международного уголовного суда в политическое оружие против Израиля". Нетаниягу назвал решение главного прокурора МУС "скандальным и необоснованным".

Также решение Фату Бенсуда осудил глава израильского МИД Исраэль Кац, подчеркнувший, что "МУС попирает международное право, уступая палестинской пропаганде".

Решение Фату Бенсуда осудил глава израильского МИД Исраэль Кац, подчеркнувший, что "МУС попирает международное право, уступая палестинской пропаганде".

Между тем, глава исполкома ООП Саиб Арикат назвал решение МУС "позитивным и обнадеживающим шагом, приближающим начало уголовного расследования военных преступлений и отмену неприкосновенности тех, кто их совершает". А глава правительства Палестинской администрации Мухаммад аш-Штайе заявил, что решение МУС "повышает уровень доверия палестинцев к международным правовым институтам" и пообещал, что "ПНА приложит все усилия для того, чтобы предать Израиль суду".

Министерство иностранных дел Израиля ранее заявило, что обращение ПНА в Международный уголовный суд в Гааге не имеет юридической силы: конфликт не подпадает под юрисдикцию суда, поскольку еврейское государство не является членом суда, а ПНА – государством. Кроме того, палестинцы продолжают террористическую деятельность, а ХАМАС использует людей в качестве живого щита.

"Израиль ожидает, что Международный уголовный суд не поддастся палестинскому давлению и даст отпор попыткам политизировать ее деятельность, вопреки имеющемуся мандату", - заявлял израильский МИД, добавляя, что Израиль – демократическое государство с независимой судебной системой, способной вести самостоятельные расследования.





