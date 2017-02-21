Волна антисемитских угроз в США: эвакуированы еврейские центры в 10 штатах

В понедельник, 20 февраля, 11 еврейских общественных центров в 10 штатах США были эвакуированы в связи с анонимными сообщениями о бомбах, сообщает The Huffington Post.

После того, как взрывные устройства не были обнаружены, центры возобновили свою работу. В связи с угрозами ФБР возбудило расследование.

В тот же день на еврейском кладбище в Сент-Луисе были разрушены или осквернены свыше 100 надгробий.

Угрозы в адрес еврейских центров в США поступают уже четвертый раз за последние пять недель. Всего с начала 2017 года произошло не менее 67 инцидентов в 56 еврейских общественных центрах в 27 штатах и одной канадской провинции.

По данным общественных организаций, за последний год резко выросло число групп, пропагандирующих и совершающих преступления на почве национальной или религиозной ненависти. Преступления на почве антисемитизма составляют наибольший процент от общего числа преступлений на почве религиозной ненависти в США.





