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В мире

В Мельбурне самолет врезался в торговый центр, погибли пять человек

время публикации: 06:25 | последнее обновление: 06:46 блог версия для печати фото
Аэродром Эссендон. Утро 21 февраля 2017 года
Аэродром Эссендон. Утро 21 февраля 2017 года
Аэродром Эссендон. Утро 21 февраля 2017 года
ВСЕ ФОТО

Утром во вторник, 21 февраля, небольшой частный самолет Beechcraft Super King Air 200, вылетевший чартерным рейсом на остров Кинг с аэродрома в районе Эссендон (северная окраина Мельбурна, Австралия), вскоре после взлета врезался в здание торгового центра.

Как сообщает издание The Huffington Post Australia, все пять человек, находившиеся на борту этого самолета, погибли.

В это время торговый центр еще был закрыт для посетителей.

По предварительным данным, сразу после взлета у самолета остановился двигатель. Причины происшедшего выясняются.

Самолет врезался в помещение магазина Spotlight. В компании сообщили, что никто из сотрудников магазина не пострадал, но причинен значительный ущерб.

Судя по имеющимся данным, разбившийся самолет принадлежал компании Australian Corporate Jet Centres.



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