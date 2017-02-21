В Мельбурне самолет врезался в торговый центр, погибли пять человек

Утром во вторник, 21 февраля, небольшой частный самолет Beechcraft Super King Air 200, вылетевший чартерным рейсом на остров Кинг с аэродрома в районе Эссендон (северная окраина Мельбурна, Австралия), вскоре после взлета врезался в здание торгового центра.

Как сообщает издание The Huffington Post Australia, все пять человек, находившиеся на борту этого самолета, погибли.

В это время торговый центр еще был закрыт для посетителей.

По предварительным данным, сразу после взлета у самолета остановился двигатель. Причины происшедшего выясняются.

Самолет врезался в помещение магазина Spotlight. В компании сообщили, что никто из сотрудников магазина не пострадал, но причинен значительный ущерб.

Судя по имеющимся данным, разбившийся самолет принадлежал компании Australian Corporate Jet Centres.





