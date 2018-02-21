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21 февраля 2018 г.
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Внук убийцы израильских олимпийцев борется за место в конгрессе США

время публикации: 10:16 | последнее обновление: 10:37 блог версия для печати фото
Конгресс США
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В ближайшие дни Демократическая партия США выдвинет кандидата в конгресс от 50-го округа Калифорнии. За номинацию борются два кандидата – ветеран военных действий в Афганистане и Ираке Джош Батнер и бывший сотрудник администрации США Амар Кампа-Наджар.

Как пишет газета "Гаарец", Амар – внук лидера террористической группировки "Черный сентябрь" Мухаммада Юсуфа аль-Наджара, более известного как Абу Юсуф. Среди спланированных дедом начинающего политика терактов – и убийство 11 членов израильской олимпийской делегации в Мюнхене в 1972.

Абу Юсуф занимал третье место в иерархии возглавляемого Ясиром Арафатом движения ФАТХ и был начальником разведки этой террористической группировки. Он и его жена были убиты израильскими коммандос в Бейруте 9 апреля 1973 года, в ходе операции "Весна молодости", которой командовал начальник спецназа израильского генштаба Эхуд Барак – будущий начальник генерального штаба, премьер-министр и министр обороны.

Отец Амара оказался сначала в Египте, где жили его бабушка и дедушка, а потом перебрался в США. В Сан-Диего он познакомился с эмигранткой из Мексики. Вскоре после рождения сына он перебрался в Газу, перешедшую под контроль Палестинской национальной администрации, став "государственным служащим".

В интервью "Гаарец" Кампа-Наджар рассказал, что, когда ему исполнилось семь, они с матерью переехали в Газу и там он фактически впервые познакомился с отцом. По его словам, дед вызывал у местных жителей восхищение. Однако в ПНА он прожил всего четыре года – с началом Второй интифады семья вернулась в США.

Амар заявляет, что считает действия Абу Юсуфа чудовищными, говорит о том, что не может быть оправдания убийству мирных людей. Он заявляет, что действия палестинских террористов гораздо хуже, чем действия израильских солдат. Кампа-Наджар считает, что положить конец конфликту можно, только если новые поколения откажутся от пути, которым шли их деды.

В то же время начинающий политик признается: экономические вопросы интересуют его значительно больше, чем палестино-израильское урегулирование. Амар говорит, что ему, выходцу из семьи эмигрантов, фактически, выращенному матерью-одиночкой, эта тема знакома не понаслышке. Примером для подражания он считает Берни Сандерса, представителя левого крыла Демократической партии.

"Мне повезло родиться в Америке, стране, где ты можешь реализовать свою мечту, независимо от имени, внешнего вида, происхождения. Для этого нужно тяжело работать и верить в себя", - заявил Кампа-Наджар после публикации статьи, добавив, что рекомендовал бы палестинцам и израильтянам сделать то же, что и он сам: оставить темное прошлое позади и задуматься о том, в каком мире будут жить дети.



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// NEWSru.co.il // Пресса // 20 января 2018 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 5 декабря 2017 г.
Палестинской террористке Лейле Халед не позволили въехать в Италию







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