Директор Музея польского еврейства уходит с поста, власти отрицают политическую подоплеку

Несколько тысяч человек подписали петицию, призывающую правительство Польши продлить каденцию историка Дариуша Столи на посту директора Музея истории польского еврейства "Полин".

Инициаторы петиции уверены, что решение властей носит политический характер: ученый, возглавивший музей пять лет назад, выступал с критикой закона о Холокосте, запретившего обвинять польский народ в геноциде еврейского населения.

Пресс-секретарь министерства культуры Польши Ярослав Селин в беседе с Jewish Telegraphic Agency отверг обвинения в политической подоплеке дела. Подтвердив, что будет объявлен тендер, он сообщил, что Столя может принять в нем участие.

По его словам, решение о тендере принималось совместно министерством культуры, мэрией Варшавы и Институтом еврейской истории Польши. В институте сообщили, что считают нынешнего директора лучшим кандидатом на этот пост.

Напомним: 14 февраля, во время посещения Музея истории польского еврейства, глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу "Поляки сотрудничали с немцами (во время Холокоста)". Канцелярия премьера сообщила, что Нетаниягу не имел в виду польский народ или польское государство.

Назначенный исполняющим обязанности министра иностранных дел Исраэль Кац, комментируя это заявление, процитировал бывшего премьер-министра Ицхака Шамира. "Поляки впитывают антисемитизм с молоком матери", - сказал он.

Слова израильских политиков вызвали возмущение официальной Варшавы и привели к отмене саммита Вышеградской четверки, который должен был пройти в Иерусалиме 18-19 февраля. Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцки назвал заявление Каца "антипольским расизмом".