Наследники еврейской семьи Вертхайм подали иск против Deutsche Bank

Фонд еврейской семьи Вертхайм Wertheim Jewish Education Trust, зарегистрированный во Флориде, подал иск против банка Deutsche Bank на сумму три миллиарда долларов, сообщил на этой неделе Bloomberg.

В иске, поданном в федеральный суд в Форт-Лодердейле, семья Вертхайм заявила, что банк не отдает деньги, помещенные на счетах, открытых в Credit Suisse Group AG до прихода нацистов к власти. Позднее счета были переведены в Deutsche Bank.

Истцы утверждают, что банк отказался сотрудничать с семьей и вернуть наследникам деньги. Deutsche Bank в ответ заявил, что обвинения лишены всяческих оснований, и все предыдущие иски по этому поводу были отклонены.

Согласно указанной в иске информации, германский еврей Карл Вертхайм, опасаясь растущих антиамериканских настроений в Германии в конце 1920-х годов, перевел бизнес в Испанию и поместил деньги в швейцарский банк, сумев спасти состояние семьи от нацистов.

Вертхайм умер в 1945 году, и состоянием стала управлять его вдова Марта. В начале 1970-х годов она из-за пошатнувшегося здоровья передала управление Амброзиусу Вольфгангу Баумлу. Баумл уемр в 1990 году, и управление перешло к семье Рудольфа Сутора.

Как сообщает Bloomberg, после серии запутанных событий счета были переведены в Deutsche Bank. Истцы утверждают, что этот банк вводил наследников в заблуждение в течение долгих лет.