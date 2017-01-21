США потребовали арестовать брата Пан Ги Муна за подкуп ближневосточных чиновников

Правоохранительные органы США обратились к властям Южной Кореи с запросом на арест Пан Ги Санга, брата бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.

Пан Ги Санг занимает высокопоставленную должность в южнокорейской строительной фирме Keangnam Enterprises. Согласно подозрениям, он использовал свои связи для подкупа чиновников в одной из стран Ближнего Востока, включая членов королевской семьи, для продажи крупного комплекса недвижимости в Ханое (Вьетнам).

Отметим, что осенью 2016 года южнокорейский суд признал виновным в мошенничестве Пан Чу Хёна, племянника генсека ООН, также работавшего в Keangnam Enterprises.