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В мире

Университет Корка отменил антиизраильскую конференцию "из-за неспособности обеспечить безопасность"

время публикации: 10:03 | последнее обновление: 11:42 блог версия для печати фото
Университет Корка отменил антиизраильскую конференцию "из-за неспособности обеспечить безопасность"

Администрация университета Корка в Ирландии (UCC)объявила об отмене запланированной на март 2017 года конференции, посвященной "праву государства Израиль на существование".

Согласно официальному заявлению, конференция отменена из-за того, что меры безопасности в университете "не соответствуют ожидаемому уровню протеста".

Отметим, что антиизраильская конференция должна была изначально состояться еще два года назад в университете Саутгемптона в Великобритании.

Однако в итоге руководство вуза отменило проведение конференции в связи с "опасениями за здоровье и безопасность участников".

Один из организаторов конференции, бывший израильтянин профессор Орен Бен-Дор, активно выступающий за бойкот Израиля, обвинил руководство университета в том, что оно ущемляет свободу слова и уступает внешнему давлению. Другими организаторами конференции были профессора Джордж Бишарат и Сулейман Шарх.



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// NEWSru.co.il // В мире // 1 апреля 2015 г.
Университет Саутгемптона отменил конференцию по праву Израиля на существование







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