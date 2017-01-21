Университет Корка отменил антиизраильскую конференцию "из-за неспособности обеспечить безопасность"

Администрация университета Корка в Ирландии (UCC)объявила об отмене запланированной на март 2017 года конференции, посвященной "праву государства Израиль на существование".

Согласно официальному заявлению, конференция отменена из-за того, что меры безопасности в университете "не соответствуют ожидаемому уровню протеста".

Отметим, что антиизраильская конференция должна была изначально состояться еще два года назад в университете Саутгемптона в Великобритании.

Однако в итоге руководство вуза отменило проведение конференции в связи с "опасениями за здоровье и безопасность участников".

Один из организаторов конференции, бывший израильтянин профессор Орен Бен-Дор, активно выступающий за бойкот Израиля, обвинил руководство университета в том, что оно ущемляет свободу слова и уступает внешнему давлению. Другими организаторами конференции были профессора Джордж Бишарат и Сулейман Шарх.





