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В мире

Ле Пен: уход Великобритании должен вызвать эффект домино в ЕС

время публикации: 16:15 | последнее обновление: 16:15 блог версия для печати фото
Ле Пен: уход Великобритании должен вызвать эффект домино в ЕС

Лидер французской правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен сказала, что выход Великобритании из Европейского союза должен вызвать эффект домино и поощрить другие государства последовать примеру Лондона.

Она выступала на съезде европейских правых партий в германском Кобленце, сообщает информационное агентство Reuters.

По ее словам, в 2016 году пробудился англо-саксонский мир, и в 2017 году должны пробудиться народы европейского континента. Ле Пен подчеркнула, что президент США Дональд Трамп ясно продемонстрировал свою неприязнь к системе, угнетающей людей.

Марин Ле Пен сказала также, что, если Франция хочет выжить, то должна выйти из зоны евро.

Выступавший на том же съезде нидерландский политик Герт Вилдерс сказал, что в Европе начинается патриотическая весна.

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