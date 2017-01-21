Ливни призвала устранить угрозу иранской поддержки террора

Лидер партии "А-Тнуа" (блок "Сионистский лагерь") Ципи Ливни, выступая 21 января на Всемирном Экономическом Форуме в Давосе, призвала мировое сообщество принять меры для противодействия иранскому режиму.

Она подчеркнула, что Тегеран оказывает масштабную поддержку террористическим организациям на Ближнем Востоке, и этому необходимо положить конец, сообщила пресс-служба партии "А-Тнуа". Ливни отметила, что сделка по ядерной программе Ирана не касалась вопроса поддержки терроризма, и сейчас эта проблема выходит на первый план.

Помимо этого, в своей речи Ливни обратилась также к либеральным силам всего мира и сказала: "За последний год было нарушено "красных линий", многие базовые ценности и принципы стерлись. Стало считаться допустимым, что лидер одной страны делает заявления, нарушающее общественные ценности и приносящие политические дивиденты политикам других стран. Сейчас все либеральные силы мира должны сплотиться и работать вместе, чтобы убедить молодое поколение снова поверить в наши ценности и принципы".