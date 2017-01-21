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В мире

Кандидат на пост главы Пентагона утвержден 98 голосами против одного

время публикации: 20:46 | последнее обновление: 20:46 блог версия для печати фото
Джеймс Мэттис, 21 января 2017 года

Сенат США утвердил назначение генерала запаса Джеймса Мэттиса на пост министра обороны. За его назначение проголосовали 98 сенаторов, один высказался против, сообщает The Washington Post. Сенатор Джефф Сешнс, кандидат на пост генерального прокурора, не участвовал в голосовании.

Затем Мэттис был приведен к присяге в качестве главы Пентагона.

Он пообещал сотрудничать с Госдепартаментом во имя укрепления американских союзов по всему миру.

Джеймс Мэттис стал первым генералом на посту министра обороны со времен Джорджа Маршалла, назначенного президентом Труменом в 1950 году. Сенатор Кирстен Джиллибрэнд, демократ из нью-Йорка, именно этим объяснила причину голосования против кандидатуры Мэттиса. По ее словам, этот пост не должен занимать генерал, недавно вышедший в отставку.

В течение долгого времени в США генерал мог занять пост министра обороны только через десять лет после выхода в отставку. Позднее этот срок сократили для семи лет. Чтобы назначить Мэттиса, Конгресс принял специальное решение об исключении из этого правила.

Во время обсуждения его кандидатуры в Конгрессе 12 января Мэттис сказал, что не думал о должности министра обороны и не участвовал в избирательных кампаниях, пока Дональд Трамп не обратился к нему с просьбой о встрече и не предложил возглавить Пентагон.

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// NEWSru.co.il // В мире // 7 декабря 2016 г.
Отставной генерал Джеймс Мэттис выдвинут на пост министра обороны США







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