21 января 2017 г.
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В мире

Четыре человека погибли в результате торнадо в штате Миссисипи

время публикации: 17:25 | последнее обновление: 17:32 блог версия для печати фото
Последствия торнадо в Геттисберге (архив)

В результате торнадо в штате Миссисипи в субботу, 21 января, погибли, по меньшей мере, четыре человека, сообщила пресс-служба мэрии Геттисберга.

Стихийное бедствие причинило также значительный материальный ущерб. Были повреждены автомобили и строения. Порывы ветра достигали такой силы, что переворачивали машины и валили деревья.

Пострадал также кампус Университета Уильяма Кэри. Несколько студентов получили травмы, повреждены несколько строений.

Мэр Геттисберга ввел в городе чрезвычайное положение.

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