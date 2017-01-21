Четыре человека погибли в результате торнадо в штате Миссисипи

В результате торнадо в штате Миссисипи в субботу, 21 января, погибли, по меньшей мере, четыре человека, сообщила пресс-служба мэрии Геттисберга.

Стихийное бедствие причинило также значительный материальный ущерб. Были повреждены автомобили и строения. Порывы ветра достигали такой силы, что переворачивали машины и валили деревья.

Пострадал также кампус Университета Уильяма Кэри. Несколько студентов получили травмы, повреждены несколько строений.

Мэр Геттисберга ввел в городе чрезвычайное положение.