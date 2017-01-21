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В мире

Теракт в Пакистане: десятки жертв

время публикации: 08:40 | последнее обновление: 08:40 блог версия для печати фото
Теракт в Пакистане: десятки жертв

Не менее 18 человек погибли и более 60 были ранены в результате взрыва, прогремевшего на овощном рынке в городе Парачинар в Пакистане, недалеко от границы с Афганистаном.

По словам медиков, большое количество раненых находятся в тяжелом состоянии, поэтому общее количество погибших, скорее всего, возрастет.

Согласно первичным данным, мощная бомба была заложена в ящик с овощами.

Парачинар, столица одного из агентств пакистанской Зоны племен, практически не контролируется центральными властями. С 2004 года здесь идет активная война между афганскими и пакистанскими террористическими группировками и вооруженными силами Пакистана.

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