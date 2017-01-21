Песков: симметричное ядерное разоружение невозможно

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сказал в интервью телеканалу "Вести", что симметричное сокращение ядерных арсеналов РФ и США невозможно, равно как и согласие на такое сокращение в обмен на отмену санкций.

Песков сказал, что разная композиция ядерных вооружений США и России делает невозможным симметричное разоружение, так как это приведет к нарушению ядерного паритета, а это недопустимо. Он напомнил, что президент Владимир Путин называл паритет важнейшим средством обеспечения глобальной стабильности и безопасности.

Представитель Кремля подчеркнул, что связывать сокращение ядерных арсеналов с отменой санкций нельзя. По его словам, как сказал президент страны, Россия не была инициатором введения этих ограничений, не будет и инициатором их отмены.

Относительно возможной встречи президентов США и России Песков сказал, что в ближайшие дни российский лидер позвонит Дональду Трампу, что поздравить его со вступлением в должность, но на данный момент договоренностей о встрече нет.

Дмитрий Песков сказал также, что без участия США невозможно урегулировать сирийский кризис.