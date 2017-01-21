Израильтяне пострадали в ходе пожара в ночном клубе в Бухаресте

В Бухаресте в ночь на 21 января сгорел ночной клуб Bamboo. В результате пострадали не менее 40 человек. О погибших не сообщается, отметило информационное агентство Reuters.

Согласно этой информации, один человек госпитализирован в тяжелом состоянии. Большинство пострадавших отравились продуктами горения или страдают от переохлаждения.

Среди пострадавших есть несколько израильтян, сообщила радиостанция "Решет Бет". Их состояние оценивается, как легкое. В ближайшее время их должны доставить в Израиль.

В результате пожара ночной клуб Bamboo сгорел полностью. Причины возгорания не названы. Прокуратура Румынии начала расследование этого происшествия.

Ночной клуб Bamboo сгорает второй раз. Впервые это произошло в 2005 году.

Полтора года назад в Бухаресте сгорел ночной клуб Colectiv. Во время выступления рок-группы Goodbye to Gravity вследствие запуска фейерверка начался пожар в помещении, где находилось более 400 человек. Тогда погибли 64 человека, и более ста получили ранения.