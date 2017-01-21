Министр культуры Южной Кореи арестована за составление "черных списков" артистов

Прокуратура Южной Кореи распорядилась арестовать министра культуры по подозрению в составлении "черных списков", в которые попадали те, кто критиковал президента Пак Кын Хе, недавно лишенную полномочий.

Чо Юн Сун стала первым министром в современной истории Южной Кореи, оказавшимся под арестом.

Согласно имеющимся подозрениям, Чо Юн Сун составлял "черные списки" артистов, писателей и представителей индустрии развлечений, критиковавших президента. На основании этого списка правительство намеревалось каким-либо образом мстить артистам и применять цензуру против них, сообщила прокуратура Южной Кореи.

Окружение Пак Кын Хе и министр Чо отрицают существование "черного списка" деятелей культуры.

Напомним, в декабре 2016 года парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента. Ее обвиняют в том, что она помогала незаконной деятельности своей близкой подруги Чхве Сун Силь и разрешала ей вмешиваться в государственные дела.