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В мире

Трамп распорядился реформировать систему медицинского страхования

время публикации: 13:06 | последнее обновление: 13:07 блог версия для печати фото
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп подписал указ о необходимости "смягчить экономическое бремя" системы медицинского страхования, введенной его предшественником Бараком Обамой.

Ранее Конгресс проголосовал за начало отмены предыдущей реформы системы медицинского страхования.

Помимо этого, Трамп распорядился начать пересмотр политики Обамы в отношении борьбы с изменениями климата.

Трамп также отправил в Сенат список новых назначений, включающих как членов его правительства, так и послов. В частности, он намерен назначить послом в Китае Терри Брэнстэда.

Напомним, что сразу после инаугурации Трамп заявил о необходимости создать эффективную систему противоракетной обороны для защиты от иранской и северокорейской угрозы.

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