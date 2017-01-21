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В мире

Трамп вернул в Овальный кабинет бюст Черчилля, убранный Обамой

время публикации: 15:38 | последнее обновление: 15:44 блог версия для печати фото
Дональд Трамп в Овальном кабинете на фоне бюста Черчилля

Президент США Дональд Трамп распорядился вернуть в Овальный кабинет бюст премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, убранный оттуда по распоряжению его предшественника Барака Обамы.

Бюст был подарен Великобританией президенту Джорджу Бушу в 2001 году, а Обама распорядился убрать его в 2009 году. Белый дом в ответ на критику по этому поводу говорил, что Обама нашел для бюста другое место, где будет видеть его чаще, так как не все время проводит в Овальном кабинете. Однако затем оказалось, что президент вернул бюст в британское посольство. В Белом доме есть еще один бюст Черчилля.

На фотографии, распространенной пресс-службой Белого дома, видно, что бюст Черчилля вернулся на свое место, вдобавок, новый президент переставил мебель в Овальном кабинете. Он также убрал ковер с цитатами известных людей.

Британские СМИ уделили много внимание возвращению бюста Черчилля. Daily Mail отмечает, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который в прошлом говорил, что Обама удалил бюст из-за неприязни к Британской империи, просил Трампа снова поставить скульптуру в Овальном кабинете.

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