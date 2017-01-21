Песков: встреча Путина с Трампом состоится не ранее, чем через несколько месяцев

Кремль готов провести встречу между президентом США Дональдом Трампа и президентом России Владимиром Путиным, сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью ВВС.

При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что такая встреча состоится не в ближайшие недели, а, скорее, через несколько месяцев.

Песков отметил, что, вероятно, Дональд Трамп первое время будет уделять все свое внимание внутренним делам США.

Помимо этого, пресс-секретарь Кремля сказал, что ни Путин, ни российское правительство не причастны к хакерским атакам против политических организаций США в предвыборный период.

Трамп после победы говорил, что будет готов встретиться с Путиным при первой возможности.