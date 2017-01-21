21 января 2017 г.
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В мире

Вице-канцлер Германии: нас ждут тяжелые времена - Трамп будет выполнять обещания

время публикации: 11:32 | последнее обновление: 11:32 блог версия для печати фото
Вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль

Зигмар Габриэль, вице-канцлер Германии, призвал готовиться к тяжелым временам, наступающим для Берлина с приходом в Белый дом Дональда Трампа. Он сказал об этом после инаугурационной речи нового президента.

По словам Габриэля, в речи Трампа звучали "националистические мотивы", и новый президент на самом деле намеревается выполнить свои предвыборные обещания, особенно в сфере протекционистской экономической политики. В частности, Трамп обещал установить высокую пошлину для автомобилей BMW, которые этот германский автопроизводитель намерен собирать на заводах в Мексике и продавать на американском рынке.

Вице-канцлер Германии сказал, что победа Дональда Трампа стала результатом "плохой радикализации".

Зигмар Габриэль сказал, что Германия и Европейский союз должны объединить усилия и защищать свои интересы с целью предотвращения усиления националистических тенденций в Европе.

Германские источники сообщили, что канцлер Ангела Меркель планирует встретиться с Дональдом Трампом весной.

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