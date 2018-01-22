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СМИ: четыре страны Евросоюза готовы признать независимость Палестины

время публикации: 21 января 2018 г., 22:05 | последнее обновление: 21 января 2018 г., 22:20 блог версия для печати фото
Словения объявит о признании Палестинского государства
СМИ: четыре страны Евросоюза готовы признать независимость Палестины
СМИ: четыре страны Евросоюза готовы признать независимость Палестины

По информации 10-го канала израильского телевидения, в ближайшие недели Словения объявит о признании Палестинского государства.

Согласно этому сообщению, неделю назад правительство Словении приняло решение ускорить процесс признания Палестины независимым государством. Этот вопрос был передан на голосование парламента. На 31 января назначено заседание парламентской комиссии по иностранным делам, а в середине февраля вопрос будет передан на голосование парламента.

В сообщении 10-го канала сообщается, что министерство иностранных дел Израиля ведет работу среди словенских парламентариев, но прогноз не в пользу Израиля: скорее всего, решение о признании Палестины будет одобрено.

10-й канал передал со ссылкой на источники в МИДе Израиля, что еще три страны, Люксембург, Ирландия и Бельгия, намерены в ближайшее время объявить о признании независимости Палестины.



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