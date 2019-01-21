Джихадисты: теракт в Мали – реакция на восстановление отношений между Чадом и Израилем

Джихадистская организация "Нусрат аль-Ислам", ассоциированная с международной террористической сетью "Аль-Каида", взяла на себя ответственность за нападение на миротворческий контингент ООН в Мали.

В опубликованном организацией заявлении говорится, что теракт, в котором погибли 10 чадских миротворцев, стал реакцией на восстановление дипломатических отношений между Чадом и Израилем.

"Эта атака стала ответом на призыв командования "Аль-Каиды" во главе с шейхом Айманом аль-Зауахири, да хранит его Аллах, помешать планам нормализации сионистских арабов и неарабов", – говорится в заявлении, цитируемом New York Times.

Напомним, что накануне атаке террористов, прибывших на нескольких автомобилях, подверглась база "Голубых касок Минусмы" в районе деревни Агелхок в малийской провинции Сахель.

Теракт был совершен вскоре после того, как в столице Чада Нджамене президент этой страны Идрис Деби и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявили о восстановлении дипломатических отношений, разорванных в 1972 году.

Согласно сообщению ООН, миротворцам удалось отразить атаку, однако 10 "голубых касок" погибли и еще 25 получили ранения. Изначально сообщалось, что погибли представители французского контингента, находящегося в Мали по просьбе властей с 2013 года.

Отметим, что сомалийская террористическая организация "Аш-Шабаб", совершившая 15 января теракт в столице Кении Найроби, в котором 21 человек погиб и более 30 были ранены, также связала его с Израилем, объявив, что нападение стало ответом на признание США Иерусалима израильской столицей.





