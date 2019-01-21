18+
21 января 2019 г.
последняя новость: 07:50
Список тех, с кем я раздружусь после выборов
Новый план: заменить американскую армию в Сирии наемниками
Табак для самокруток подорожает
Вундеркинд Леа Жу
Глава ООН поздравил Палестину
Израиль меняет основы стратегии
Амос Оз, "князь белого Израиля"
Равноправные граждане Финляндии
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
06:55 Джихадисты: теракт в Мали – реакция на восстановление отношений между Чадом и Израилем
19:43 В США появилось слово Jexit: эксперты не пришли к единому мнению
18:42 Два антисемитских нападения в Бруклине: ADL обещает награду за поимку преступника
18:05 Создатель скандального фильма "Праздник" вызван на допрос в полицию
17:25 Супруг английской королевы получил предупреждение из полиции
16:22 В Республике Мали убиты восемь миротворцев ООН
15:04 Пожар на лыжном курорте Куршавель: есть жертвы
14:01 Израиль и Чад договорились о восстановлении отношений
13:50 Мусульманка подала иск в суд Манхэттена: она обвиняет еврея в расизме
12:39 Трамп предложил "компромисс здравого смысла": демократы отвергли, не слушая
Загрузка...
В мире

Джихадисты: теракт в Мали – реакция на восстановление отношений между Чадом и Израилем

время публикации: 06:55 | последнее обновление: 07:15 блог версия для печати фото
Джихадисты: теракт в Мали – реакция на восстановление отношений между Чадом и Израилем
Агелхок, Мали
Биньямин Нетаниягу и Идрис Деби. Чад, 20 января 2019 года

Джихадистская организация "Нусрат аль-Ислам", ассоциированная с международной террористической сетью "Аль-Каида", взяла на себя ответственность за нападение на миротворческий контингент ООН в Мали.

В опубликованном организацией заявлении говорится, что теракт, в котором погибли 10 чадских миротворцев, стал реакцией на восстановление дипломатических отношений между Чадом и Израилем.

"Эта атака стала ответом на призыв командования "Аль-Каиды" во главе с шейхом Айманом аль-Зауахири, да хранит его Аллах, помешать планам нормализации сионистских арабов и неарабов", – говорится в заявлении, цитируемом New York Times.

Напомним, что накануне атаке террористов, прибывших на нескольких автомобилях, подверглась база "Голубых касок Минусмы" в районе деревни Агелхок в малийской провинции Сахель.

Теракт был совершен вскоре после того, как в столице Чада Нджамене президент этой страны Идрис Деби и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявили о восстановлении дипломатических отношений, разорванных в 1972 году.

Согласно сообщению ООН, миротворцам удалось отразить атаку, однако 10 "голубых касок" погибли и еще 25 получили ранения. Изначально сообщалось, что погибли представители французского контингента, находящегося в Мали по просьбе властей с 2013 года.

Отметим, что сомалийская террористическая организация "Аш-Шабаб", совершившая 15 января теракт в столице Кении Найроби, в котором 21 человек погиб и более 30 были ранены, также связала его с Израилем, объявив, что нападение стало ответом на признание США Иерусалима израильской столицей.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 20 января 2019 г.
В Республике Мали убиты восемь миротворцев ООН
// NEWSru.co.il // В мире // 18 января 2019 г.
Теракт в Найроби: жертвами нападения на отель Dusit стали десятки человек, найдены 4 бомбы





  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 21 января 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019