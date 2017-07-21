ФБР распространило предупреждение об опасности "умных" плюшевых игрушек

ФБР распространило предупреждение по поводу "умных" плюшевых игрушек, которые могут представлять потенциальную угрозу частной жизни. Об этом сообщает в пятницу, 21 июля, сайт abc action news.

Родителям рекомендуют обратить пристальное внимание на игрушки, которые подключаются к интернету, особенно если они разместили в киберпространстве фотографии и данные своих детей.

Речь идет о продукции, приобретаемой на американском сайте CloudPets. "Умные" плюшевые игрушки позволяют детям обращаться со своими родителями и другими родственниками посредством голосовых сообщений.

При этом персональные данные пользователей располагаются в облачных хранилищах. Ранее в этом году в Австралии хакеры взломали аккаунты владельцев таких игрушек и шантажировали их, требуя выкуп за украденную информацию.

ФБР рекомендует владельцам "умных" игрушек изучить всю информацию, связанную с ними, убедиться в том, что они работают на обновленном программном обеспечении, так как устаревшие версии могут стать целью для хакеров, и выключать игрушку, когда ребенок не играет с ней.