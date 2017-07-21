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В мире

ФБР распространило предупреждение об опасности "умных" плюшевых игрушек

время публикации: 10:34 | последнее обновление: 10:37 блог версия для печати фото
ФБР распространило предупреждение об опасности "умных" плюшевых игрушек

ФБР распространило предупреждение по поводу "умных" плюшевых игрушек, которые могут представлять потенциальную угрозу частной жизни. Об этом сообщает в пятницу, 21 июля, сайт abc action news.

Родителям рекомендуют обратить пристальное внимание на игрушки, которые подключаются к интернету, особенно если они разместили в киберпространстве фотографии и данные своих детей.

Речь идет о продукции, приобретаемой на американском сайте CloudPets. "Умные" плюшевые игрушки позволяют детям обращаться со своими родителями и другими родственниками посредством голосовых сообщений.

При этом персональные данные пользователей располагаются в облачных хранилищах. Ранее в этом году в Австралии хакеры взломали аккаунты владельцев таких игрушек и шантажировали их, требуя выкуп за украденную информацию.

ФБР рекомендует владельцам "умных" игрушек изучить всю информацию, связанную с ними, убедиться в том, что они работают на обновленном программном обеспечении, так как устаревшие версии могут стать целью для хакеров, и выключать игрушку, когда ребенок не играет с ней.

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