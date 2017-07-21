21 июля 2017 г.
последняя новость: 02:50
Молодой ухажер Андрейченко
Задорнову не помогла каббала
В ноги ушло
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
02:50 Трое подростков из Петербурга до смерти избили мужчину и женщину
02:02 Владимир Путин подписал указ об основах военно-морской политики России
21:41 Солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
21:19 В Тбилиси ведутся поиски пропавшего без вести израильтянина
15:59 Французская певица скончалась во время концерта в церкви
13:58 Власти Молдовы отказались принять самолеты с российскими артистами
13:10 В Киеве прошло шествие в память о журналисте Павле Шеремете
12:38 В Евросоюзе ответили на слова Нетаниягу о безумной политике Европы в отношении Израиля
10:59 Суд Азербайджана приговорил израильского блогера Лапшина к трем годам лишения свободы
10:48 Сын и помощники Трампа дадут показания в Сенате
В мире

Владимир Путин подписал указ об основах военно-морской политики России

время публикации: 02:02 | последнее обновление: 02:06 блог версия для печати фото
Владимир Путин подписал указ об основах военно-морской политики России

Президент России Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики в области военно-морской деятельности до 2030 года.

Документом определяются цели, задачи, приоритетные направления и механизмы реализации государственной политики РФ в области военно-морской деятельности на период до 2030 года, а также роль и место Военно-морского Флота, сил и средств органов ФСБ РФ в военной составляющей морского потенциала России, сообщает РИА Новости.

Как отмечается в указе, наличие сильного флота позволит России занимать лидирующие позиции в мире в ХХI веке.

"Тенденции развития современной геополитической обстановки в мире убедительно подтверждают, что только наличие сильного Военно-морского флота обеспечит Российской Федерации лидирующие позиции в многополярном мире в XXI веке, позволит ей эффективно реализовывать и защищать свои национальные интересы", – цитирует документ ТАСС.

Данный указ вступает в силу с 20 июля 2017 года, со дня его подписания.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 8 июля 2016 г.
Президент Путин подписал указ о численности вооруженных сил России
// NEWSru.co.il // В мире // 4 июля 2016 г.
Владимир Путин подписал закон о войсках Национальной гвардии РФ
// NEWSru.co.il // В мире // 31 декабря 2015 г.
Новая военная доктрина РФ: главные враги – США и их союзники
// NEWSru.co.il // В мире // 26 декабря 2015 г.
Президент России приказал создать штабы для борьбы с террором на море
// NEWSru.co.il // В мире // 4 января 2015 г.
Путин разрешил иностранцам служить по контракту в российской армии







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 21 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017