Владимир Путин подписал указ об основах военно-морской политики России

Президент России Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики в области военно-морской деятельности до 2030 года.

Документом определяются цели, задачи, приоритетные направления и механизмы реализации государственной политики РФ в области военно-морской деятельности на период до 2030 года, а также роль и место Военно-морского Флота, сил и средств органов ФСБ РФ в военной составляющей морского потенциала России, сообщает РИА Новости.

Как отмечается в указе, наличие сильного флота позволит России занимать лидирующие позиции в мире в ХХI веке.

"Тенденции развития современной геополитической обстановки в мире убедительно подтверждают, что только наличие сильного Военно-морского флота обеспечит Российской Федерации лидирующие позиции в многополярном мире в XXI веке, позволит ей эффективно реализовывать и защищать свои национальные интересы", – цитирует документ ТАСС.

Данный указ вступает в силу с 20 июля 2017 года, со дня его подписания.