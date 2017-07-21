Найдено тело израильтянина, пропавшего в Грузии

Найдено тело 18-летнего израильтянина, пропавшего в Грузии. Молодой мужчина упал в реку недалеко от Тбилиси, где он путешествовал вместе с друзьями. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщило министерство иностранных дел Израиля.

Известно имя погибшего. Это житель Иерусалима Йонатан Адлер.

Погибший пропал без вести во время сплава по реке. Сплав совершали четверо израильтян. Трое благополучно завершили маршрут.

Поисками израильтянина занимались добровольцы организации ЗАКА и представитель местной организации ХАБАД раввин Меир Козловский.