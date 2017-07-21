Трое подростков из Петербурга до смерти избили мужчину и женщину

В Петербурге в четверг, 20 июля, трое подростков в возрасте от 14 до 17 лет были задержаны по подозрению в избиении до смерти мужчины и женщины.

Согласно сообщению пресс-службы Следственного комитета России, тело неизвестной женщины с признаками насильственной смерти и раненого мужчину сотрудники полиции обнаружили примерно два месяца назад в заброшенном доме на Дороге на Турухтанные острова. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии и позднее скончался в больнице, передает агентство "Интерфакс".

"По данным следствия, подозреваемые вечером 20 мая 2017 года, находясь в заброшенном здании, действуя из хулиганских побуждений, нанесли множественные удары ногами и лопатой по голове и телу мужчине и женщине", – говорится в сообщении.

Кировский районный суд Петербурга санкционировал арест задержанных сроком на один месяц.

"Кировский районный суд вынес постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении трех несовершеннолетних сроком до 22 августа", – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Санкт-Петербургского городского суда.

Задержанным предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего")".