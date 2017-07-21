Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подал в отставку. Об этом сообщил в пятницу, 21 июля, ряд СМИ, в том числе, газета The Guardian.

Издание отмечает, что Спайсер проработал пресс-секретарем всего полгода, однако за это время успел совершить немало ошибок, за которые ему пришлось публично извиняться.

Уже в своем первом появлении перед представителями СМИ Шон Спайсер совершил ошибку, набросившись на журналистов с критикой. А одним из наиболее скандальных промахов Спайсера стало его заявление о том, что, в отличие от президента Башара Асада, "Гитлер не использовал химическое оружие".