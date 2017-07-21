Миллионы жителей Венесуэлы вышли на демонстрации, есть погибшие

Миллионы жителей Венесуэлы присоединились к всеобщей забастовке, объявленной оппозицией для оказания давления на президента страны Николоса Мадуро. Они требуют отмены выборов в Национальную конституционную ассамблею, сообщает в пятницу, 21 июля, BBC.

Протестующие заблокировали дороги в столице Венесуэлы, Каракасе, и других городах. Полиция применяет слезоточивый газ для разгона демонстрантов. В результате столкновений погибли три человека. Более 300 участников демонстраций были арестованы. Всего с апреля этого года, когда усилились акции протеста, погибли почти 100 человек по всей стране.

Колумбия, Франция, Испания, США и ЕС призвали венесуэльское правительство отменить выборы в Национальную конституционную ассамблею, которые должны состояться 30 июля. Однако Мадуро отклонил эти призывы.

Ассамблея будет созвана для разработки новой конституции, которая, по замыслу президента, должна способствовать диалогу в стране. Однако оппозиционные политики утверждают, что Мадуро хочет использовать учредительное собрание, чтобы закрепиться у власти.