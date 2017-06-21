"1000 лайков или я убью ребенка": жаждущий славы алжирец приговорен к тюрьме

Житель Алжира, отчаявшись собрать большое количество "лайков" в социальной сети Facebоok, прибег к экстренным мерам: он, сделал вид, что выбрасывает младенцы из окна квартиры на пятнадцатом этаже и опубликовал это душераздирающее фото в соцсетях, снабдив надписью: "1000 лайков, или я его сброшу".

Суд признал тщеславного пользователя в создании угрозы безопасности ребенка и приговорил его к двум года лишения свободы, пишет в среду, 21 июня, сайт телеканала Аль-Арабия".

Подсудимый, который приходится этому младенцу родственников, утверждал, что ребенку ничто не угрожало – под окном находился балкон, а пользователи соцсетей изменили картинку с помощью фотошопа, отмечает частный телеканал Ennahar TV.

Отец ребенка также призывал судей простить подсудимого, утверждая, что все это происшествие было лишь игрой, но те не изменили свой вердикт. Фотография вызвал шквал возмущения со стороны пользователей интернета, которые ругали ее автора и хвалили судей за жестокий приговор.