Теракт-самоубийство в Брюсселе: террорист умер в больнице, других пострадавших нет

Вечером во вторник, 20 июня, на центральном вокзале Брюсселя, около касс террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, когда к нему попытались приблизиться сотрудники правоохранительных органов. Перед взрывом, как сообщают бельгийские СМИ, террорист крикнул: "Аллах Акбар".

По террористу был открыт огонь на поражение.

Позже от полученных ран этот человек скончался в больнице, его личность устанавливается, сообщает прокуратура Бельгии.

Никто, кроме самого террориста, не пострадал.

В связи с этим инцидентом было приостановлено движение поездов в Брюсселе. Полиция эвакуировала граждан с Центрального вокзала, с площади Гран-Плас и с нескольких ближайших улиц.

После взрыва на месте происшествия возник небольшой пожар. Были вызваны пожарные, которые быстро справились с огнем.

Прокуратура Бельгии квалифицировала этот инцидент как теракт. Проводится расследование.