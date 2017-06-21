21 июня 2017 г.
последняя новость: 09:08
Китаянка сделала макияж едой
Скандальное завещание Баталова
Незамужняя Руслана в большом городе
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:08 В возрасте 42 лет умер популярный рэпер Prodigy
05:56 Теракт-самоубийство в Брюсселе: террорист умер в больнице, других пострадавших нет
22:39 На Центральном вокзале в Брюсселе нейтрализован террорист в "поясе смертника"
21:50 В Португалии разбился пожарный самолет иностранного государства
19:34 Ученые: современная кошка была приручена в Древнем Египте 10.000 лет назад
18:44 FOX News: опасное сближение российского и американского военных самолетов над Балтикой
18:07 Расширен список объектов РФ, подпадающих под американские санкции
17:59 Опрос: почти половина австрийских мусульман – антисемиты
17:12 "Свободу Газе" – написали антисемиты на вывеске еврейского магазина в окрестностях Чикаго
16:40 Вынесен приговор по делу "девочки Лизы", якобы изнасилованной мигрантами
В мире

Теракт-самоубийство в Брюсселе: террорист умер в больнице, других пострадавших нет

время публикации: 05:56 | последнее обновление: 05:56 блог версия для печати фото
На месте теракта. Брюссель, 20 июня 2017 года
На месте теракта. Брюссель, 20 июня 2017 года
На месте теракта. Брюссель, 20 июня 2017 года

Вечером во вторник, 20 июня, на центральном вокзале Брюсселя, около касс террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, когда к нему попытались приблизиться сотрудники правоохранительных органов. Перед взрывом, как сообщают бельгийские СМИ, террорист крикнул: "Аллах Акбар".

По террористу был открыт огонь на поражение.

Позже от полученных ран этот человек скончался в больнице, его личность устанавливается, сообщает прокуратура Бельгии.

Никто, кроме самого террориста, не пострадал.

В связи с этим инцидентом было приостановлено движение поездов в Брюсселе. Полиция эвакуировала граждан с Центрального вокзала, с площади Гран-Плас и с нескольких ближайших улиц.

После взрыва на месте происшествия возник небольшой пожар. Были вызваны пожарные, которые быстро справились с огнем.

Прокуратура Бельгии квалифицировала этот инцидент как теракт. Проводится расследование.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 20 июня 2017 г.
На Центральном вокзале в Брюсселе нейтрализован террорист в "поясе смертника"







  Rating@Mail.ru  
Среда, 21 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017