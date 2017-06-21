Установлена личность террориста, подорвавшегося на вокзале в Брюсселе

Бельгийские власти заявили, что личность террориста, который 20 июня на центральном вокзале Брюсселя привел в действие взрывное устройство, установлена, однако эта информация пока не разрешена к публикации.

Напомним, вечером во вторник, 20 июня, на центральном вокзале Брюсселя, около касс террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, когда к нему попытались приблизиться сотрудники правоохранительных органов. Перед взрывом, как сообщают бельгийские СМИ, террорист крикнул: "Аллах Акбар".

По террористу был открыт огонь на поражение.

Позже от полученных ран этот человек скончался в больнице.

Никто, кроме самого террориста, не пострадал.

В связи с этим инцидентом было приостановлено движение поездов в Брюсселе. Полиция эвакуировала граждан с Центрального вокзала, с площади Гран-Плас и с нескольких ближайших улиц.

Прокуратура Бельгии квалифицировала этот инцидент как теракт. Проводится расследование.