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В мире

Теракт в Брюсселе совершил выходец из Марокко

время публикации: 12:59 | последнее обновление: 13:17 блог версия для печати фото
На месте теракта. Брюссель, 20 июня 2017 года
На месте теракта. Брюссель, 20 июня 2017 года
На месте теракта. Брюссель, 20 июня 2017 года

Бельгийские власти установили личность террориста, который 20 июня на центральном вокзале Брюсселя привел в действие взрывное устройство. Подозреваемый был известен полиции, однако не подозревался в связях с террористами и в причастности к террористической деятельности.

Террорист опознан как 36-летний выходец из Марокко, проживавший в столичном районе Моленбек, где также жили джихадисты, устроившие теракты в Брюсселе в марте прошлого года.

Рано утром 21 июня брюссельская полиция совершила в этом районе серию обысков.

Напомним, вечером во вторник, 20 июня, на центральном вокзале Брюсселя, около касс террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, когда к нему попытались приблизиться сотрудники правоохранительных органов. Перед взрывом, как сообщают бельгийские СМИ, террорист крикнул: "Аллах Акбар".

По террористу был открыт огонь на поражение.

Позже от полученных ран этот человек скончался в больнице.

Никто, кроме самого террориста, не пострадал.

В связи с этим инцидентом было приостановлено движение поездов в Брюсселе. Полиция эвакуировала граждан с Центрального вокзала, с площади Гран-Плас и с нескольких ближайших улиц.

После взрыва на месте происшествия возник небольшой пожар, однако пожарным удалось быстро потушить огонь.

Прокуратура Бельгии квалифицировала этот инцидент как теракт. Проводится расследование.

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Среда, 21 июня 2017 г.
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