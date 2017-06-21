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Эвакуирован международный аэропорт в Мичигане: тяжело ранен сотрудник полиции

время публикации: 18:30 | последнее обновление: 18:44 блог версия для печати фото
Эвакуирован аэропорт "Флинт" в Мичигане: тяжело ранен сотрудник полиции

В среду после полудня зарубежные СМИ сообщили о том, что эвакуирован международный аэропорт "Бишоп" в городе Флинт, штат Мичиган, расположенный в 75 км к северо-западу от Детройта.

Об этом, в частности, пишет 21 июня сайт телеканала ABC News.

Свидетели рассказали, что видели раненного в шею и истекающего кровью полицейского, который лежал на асфальте. Рядом с ним находился нож.

На странице Департамента полиции штата Мичиган в социальной сети Twitter сообщается, что раненый находится в критическом состоянии, а расследованием причин и обстоятельств этого инцидента занимается ФБР.

Пассажиры целы и невредимы. Они ожидают открытия аэропорта.

Информация уточняется.

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Среда, 21 июня 2017 г.
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