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В мире

ФБР полагает, что нападение в аэропорту Мичигана было терактом

время публикации: 21:43 | последнее обновление: 21:43 блог версия для печати фото
ФБР полагает, что нападение в аэропорту Мичигана было терактом

Сотрудники ФБР, расследующие нападение на полицейского в международном аэропорту города Флинт, штат Мичиган, пришли к выводу, что это преступление является актом терроризма. Нападение совершил гражданин Канады, который набросился на сотрудника полиции с ножом, выкрикивал "Аллах Акбар!"

Об этом пишет в среду, 21 июня, сайт телеканала NBC News.

Издание приводит имя пострадавшего: лейтенант полиции Джефф Невилл, сотрудник полицейского департамента графства Джинеси, штат Мичиган, который охранял эскалаторы в аэропорту "Бишоп". Преступник, вооруженный охотничьим ножом, набросился на него и воткнул нож в шею полицейского.

В настоящее время Невилл находится в больнице, его состояние медики поначалу оценили как критическое. Он перенес операцию, после чего состояние стабилизировалось.

Нападавший задержан и передан сотрудникам спецслужб для допроса. Его имя пресса не обнародует.

Ранее в этот день сообщалось, что в результате этого нападения был эвакуирован международный аэропорт "Бишоп" в городе Флинт, штат Мичиган, расположенный в 75 км к северо-западу от Детройта.

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Эвакуирован международный аэропорт в Мичигане: тяжело ранен сотрудник полиции







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Среда, 21 июня 2017 г.
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