Госдеп США внес в "черный список" два подразделения "Хизбаллы"

Государственный департамент США внес в список террористических организаций две структуры, аффилированные с ливанской исламистской группировкой "Хизбалла": департамент по международным отношениям и департамент внешней безопасности.

Об этом сообщает в среду, 21 июня, новостной портал Walla.

"Хизбалла", что означает в переводе с арабского "Партия Аллаха" - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана. Ее принципы основаны на идеологии аятоллы Рухоллы Хомейни, лидера Исламской революции в Иране.

Эта группировка признана террористической организацией в Канаде, США, Израиле и Египте, а также Лигой арабских государств и в странах Персидского залива. Она пользуется финансовой и военной поддержкой Ирана и Сирии.

ЕС, Австралия и Великобритания считают террористами лишь военное крыло "Хизбаллы", а политическая составляющая пока не внесена в "черный список".