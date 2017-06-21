Госдеп США: израильские поселения не способствуют мирному процессу

Представитель Госдепартамента Хизер Науэрт дала накануне брифинг для прессы, в ходе которого вновь подтвердила: поселенческая активность израильтян не способствует мирному процессу.

Об этом пишет в среду, 21 июня, сайт газеты "Гаарец".

Данное заявление было сделано в ответ на вопрос одного из репортеров, который тот сформулировал следующим образом: "Если правительство Израиля заморозит или же остановит строительство в поселениях, это ускорит мирный процесс?" На что представитель Госдепа ответила: "Позиция президента предельно ясна и неизменна: поселения не помогают достичь мира с палестинцами".

Ранее в этот день в Иерусалиме состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу с зятем президента Трампа и его ближайшим советником Джаредом Кушнером, на которой также присутствовали специальный представитель президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт и посол США в Израиле Дэвид Фридман.

Агентство Reuters отмечает, что в Иерусалиме не раскрывают подробностей встречи Кушнера и Нетаниягу и не дают комментариев по поводу содержания их беседы.

Однако из Вашингтона сообщают, что визит Кушнера является частью кампании по возвращению израильтян и палестинцев за стол переговоров и началом нового этапа мирного процесса. Белый дом обещает, что Гринблатт и Кушнер станут частыми гостями в Израиле.