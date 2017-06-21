21 июня 2017 г.
последняя новость: 23:12
Китаянка сделала макияж едой
Скандальное завещание Баталова
Незамужняя Руслана в большом городе
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:43 ФБР полагает, что нападение в аэропорту Мичигана было терактом
21:13 Госдеп США: израильские поселения не способствуют мирному процессу
20:41 Официально заявлено: российские хакеры вмешались в ход выборов в 21 штате Америки
19:58 Принц Чарльз навестил имама, который спас от линча террориста Осборна
19:20 Никки Хейли призывает ООН признать ХАМАС террористической организацией
18:57 Госдеп США внес в "черный список" два подразделения "Хизбаллы"
18:30 Эвакуирован международный аэропорт в Мичигане: тяжело ранен сотрудник полиции
17:00 В Нидерландах задержан 18-летний сторонник ИГ, пропагандировавший джихад
16:31 "1000 лайков или я убью ребенка": жаждущий славы алжирец приговорен к тюрьме
16:06 Погорельцев Grenfell Tower поселят в роскошном жилом комплексе стоимостью 2 млрд фунтов
В мире

Госдеп США: израильские поселения не способствуют мирному процессу

время публикации: 21:13 | последнее обновление: 21:13 блог версия для печати фото
Госдеп США: израильские поселения не способствуют мирному процессу

Представитель Госдепартамента Хизер Науэрт дала накануне брифинг для прессы, в ходе которого вновь подтвердила: поселенческая активность израильтян не способствует мирному процессу.

Об этом пишет в среду, 21 июня, сайт газеты "Гаарец".

Данное заявление было сделано в ответ на вопрос одного из репортеров, который тот сформулировал следующим образом: "Если правительство Израиля заморозит или же остановит строительство в поселениях, это ускорит мирный процесс?" На что представитель Госдепа ответила: "Позиция президента предельно ясна и неизменна: поселения не помогают достичь мира с палестинцами".

Ранее в этот день в Иерусалиме состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу с зятем президента Трампа и его ближайшим советником Джаредом Кушнером, на которой также присутствовали специальный представитель президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт и посол США в Израиле Дэвид Фридман.

Агентство Reuters отмечает, что в Иерусалиме не раскрывают подробностей встречи Кушнера и Нетаниягу и не дают комментариев по поводу содержания их беседы.

Однако из Вашингтона сообщают, что визит Кушнера является частью кампании по возвращению израильтян и палестинцев за стол переговоров и началом нового этапа мирного процесса. Белый дом обещает, что Гринблатт и Кушнер станут частыми гостями в Израиле.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 июня 2017 г.
Вашингтон попросил Рамаллу подготовить список из 12 требований к Израилю
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 июня 2017 г.
Перед встречей с представителями США Биньямин Нетаниягу обвинил Махмуда Аббаса во лжи
// NEWSru.co.il // В мире // 19 июня 2017 г.
Реанимация мирного процесса: в Израиль приезжают два главных советника Трампа
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 июня 2017 г.
Кушнер и Гринблат прибудут в Израиль на новый раунд переговоров







  Rating@Mail.ru  
Среда, 21 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017