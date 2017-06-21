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В мире

Принц Чарльз навестил имама, который спас от линча террориста Осборна

время публикации: 19:58 | последнее обновление: 19:58 блог версия для печати фото
Принц Чарльз навестил имама, который спас от линча террориста Осборна

Представитель королевской семьи встретился с имамом Мухаммадом Махмудом, который призвал к спокойствию разъяренную толпу мусульман, набросившихся с кулаками на Даррена Осборна, совершившего наезд на прихожан мечети в лондонском Финсбери-парке.

Об этом пишет в среду, 21 июня, британский таблоид The Daily Mail.

Встреча состоялась в Доме мусульманского благосостояния (Muslim Welfare House), расположенном по соседству с мечетью, в ней принимали участие лидеры лондонской мусульманской общины и духовные пастыри адептов ислама. Речь на этой встрече шла о том, как следует реагировать на подобного рода инциденты.

Напомним, что этот автомобильный теракт совершил 47-летний Даррен Осборн – безработный отец четырех детей. Его родственники заявили изданию Times, что этот человек психически нездоров.

В результате этой атаки один человек погиб, более 10 получили ранения и травмы. Восьми пострадавшим потребовалась госпитализация, двое из них в тяжелом состоянии.

Следственные органы не комментируют публикации британских СМИ, в которых со ссылкой на очевидцев утверждалось, что Осборн, выскочив из машины, кричал, что хочет "убить всех мусульман".

Водитель был избит, от линча его спас имам местной мечети. Затем Осборна передали представителям правоохранительных органов. Задержанный не был пьян. После допроса он был направлен на психиатрическую экспертизу.

Мэр Лондона Садик Хан заявил в интервью Sky News, что речь идет об "ужасающем террористическом акте", поставив его в один ряд с терактами на Вестминстерском мосту, на Лондонском мосту и в Манчестере, совершенными исламистами.

Он подчеркнул, что во всех случаях речь шла об "атаках на наши общие ценности, такие как свобода, терпимость и взаимоуважение".

"Терроризм – это терроризм, вдохновлен ли он исламистской идеологией или иными формами "вдохновения"", – сказал мэр британской столицы. Садик Хан выразил соболезнования близким погибших в результате этих терактов и жертв пожара в Grenfell Tower.

Мусульманский совет Великобритании заявил, что происшедшее является "актом исламофобии" и призвал власти усилить меры безопасности вокруг мечетей в стране.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 20 июня 2017 г.
Times: Даррен Осборн, совершивший наезд на мусульман в Лондоне, психически нездоров
// NEWSru.co.il // В мире // 19 июня 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 19 июня 2017 г.
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Среда, 21 июня 2017 г.
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