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В мире

Официально заявлено: российские хакеры вмешались в ход выборов в 21 штате Америки

время публикации: 20:41 | последнее обновление: 20:56 блог версия для печати

Дженетт Манфра, представитель Департамента внутренней безопасности США заявила в ходе выступления в на заседании сенатского комитета по разведки, что российские хакеры попытались вмешаться в ход президентских выборов и взломать системы регистрации в 21 штате Америки.

Об этом пишет во среду, 21 июня, новостное агентство Reuters.

Манфра, которая занимает пост помощника секретаря по защите о киберпреступности, отказалась перечислить эти штаты, сославшись на соглашение об информационной безопасности, подчеркнув: свидетельств того, что им удалось провести манипуляции с голосами избирателей, не обнаружено.

Она также заявила, что повлиять на ход выборов в США крайне трудно, поскольку этот процесс максимально децентрализован.

В то время, как должностные лица говорят о 21 штате, СМИ заявляют со ссылкой на собственные информированные источники, что реальное количество значительно больше.

В прошлом году штаты Аризона и Иллинойс подтвердили что их системы регистрации избирателей стали мишенями для хакеров. Американская разведка убеждена, что эти действия были предприняты по заказу Кремля с целью дискредитировать Хиллари Клинтон и помочь Дональду Трампу.

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Среда, 21 июня 2017 г.
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