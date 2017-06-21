Никки Хейли призывает ООН признать ХАМАС террористической организацией

Никки Хейли, постпред США в ООН, призвала эту международную организацию признать палестинскую исламистскую группировку ХАМАС, захватившую власть в секторе Газа, террористической организацией.

Данное заявление было сделано в минувший вторник на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку, пишет в среду, 21 июня, агентство еврейских новостей JTA.

Хейли утверждала, что ХАМАС представляет угрозу не только для Израиля, но и для самих палестинцев: "Совбез должен солидаризоваться и заявить – хватит. Мы должны заставить ХАМАС положить конец тирании и освободить народ Газы. Мы должны осудить эту группировку, издав соответствующую резолюцию".

"Вы можете клеймить Израиль, ругать Палестинскую автономию, но это дорога в никуда. Если вы увидите то, что видела я, если вы признаете, что там сегодня царит террор, то поймете: каждое слово, произнесенное здесь, настраивает стороны друг против друга и лишь усиливает террористов", – приводит издание слова американского посла в ООН.

Напомним, что 8 июня посол США в ООН Никки Хейли в сопровождении своего израильского коллеги Дани Данона побывала в израильских населенных пунктах, расположенных около границы с сектором Газы и посетила один из туннелей, с помощью которых террористы несколько лет назад пытались попасть на израильскую территорию.

Ранее в этом месяце Хейли заявила, что США могут выйти из состава Совета ООН по правам человека, который предвзято относится к Израилю.