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В мире

Принц Филипп госпитализирован

время публикации: 12:53 | последнее обновление: 13:02 блог версия для печати фото
Королева Елизавета II и Принц Филипп. 20 июня 2017 года

Пресс-служба Букингемского дворца объявила, что герцог Эдинбургский, принц Филипп, супруг королевы Великобритании Елизаветы II, вечером 20 июня был госпитализирован, и не будет присутствовать 21 июня на открытии очередной сессии парламента, где должна выступить с тронной речью Елизавета II.

Согласно опубликованному заявлению, госпитализация принца является "мерой предосторожности".

Принцу Филиппу в этом месяце исполнилось 96 лет.

Подробности о состоянии принца Филиппа не сообщаются.

Напомним, в мае этого года было объявлено, что герцог Эдинбургский с осени прекратит исполнение королевских обязанностей. Это решение принял сам принц Филипп при поддержке королевы.

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