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В мире

Премьер-министру Румынии вынесен вотум недоверия

время публикации: 14:22 | последнее обновление: 14:22 блог версия для печати фото
Сорин Гриндяну

Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству страны во главе с премьер-министром Сорином Гриндяну, занимающим пост главы правительства с января этого года, сообщает BBC.

Предложение о вынесении правительству вотума недоверия поступило от правящей Социал-демократической партии Румынии. Депутаты этой партии заявили, что Гриндяну не смог имплементировать политический курс партии.

Сам Гриндяну неоднократно заявлял, что его пытаются сместить сторонники его однопартийца – Ливиу Драгнеа, который является лидером Социал-демократической партии Румынии, однако не может занимать пост премьер-министра, поскольку в 2016 году был признан виновным в предвыборных махинациях.

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