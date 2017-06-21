Премьер-министру Румынии вынесен вотум недоверия

Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству страны во главе с премьер-министром Сорином Гриндяну, занимающим пост главы правительства с января этого года, сообщает BBC.

Предложение о вынесении правительству вотума недоверия поступило от правящей Социал-демократической партии Румынии. Депутаты этой партии заявили, что Гриндяну не смог имплементировать политический курс партии.

Сам Гриндяну неоднократно заявлял, что его пытаются сместить сторонники его однопартийца – Ливиу Драгнеа, который является лидером Социал-демократической партии Румынии, однако не может занимать пост премьер-министра, поскольку в 2016 году был признан виновным в предвыборных махинациях.