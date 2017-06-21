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РИА: истребитель NATO пытался приблизиться к самолету министра обороны России

время публикации: 12:57 | последнее обновление: 13:11 блог версия для печати фото
Су-27

Российское государственное агентство РИА Новости сообщает об инциденте во время полета министра обороны РФ Сергея Шойгу в Калининград. Самолет министра следовал с эскортом из истребителей морской авиации Су-27.

Согласно указанному источнику, истребитель NATO F-16 попытался приблизиться к самолету, в котором летел Шойгу, но Су-27 "показал вооружение", качнув крыльями, после чего F-16 ретировался.

На сайте минобороны РФ этот инцидент не комментируется. В официальном сообщении сказано, что Сергей Шойгу прибыл в Калининград, где проведет выездное заседание коллегии министерства обороны, которое будет посвящено вопросам, связанным с обеспечением безопасности на Западном стратегическом направлении.

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