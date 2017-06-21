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В мире

Погорельцев Grenfell Tower поселят в роскошном жилом комплексе стоимостью 2 млрд фунтов

время публикации: 16:06 | последнее обновление: 16:06 блог версия для печати фото
Погорельцев Grenfell Tower поселят в роскошном жилом комплексе стоимостью 2 млрд фунтов

250 жильцам Grenfell Tower, полностью сгоревшего в ходе беспрецедентного пожара, будет предоставлено жилье в элитном 68-этажном доме, также расположенном в лондонском районе Кенстингтон.

Об этом пишет в среду, 21 июня, британский таблоид The Daily Mail.

Стоимость этого строящегося в настоящее время жилого комплекса с бассейном, саунами, кинотеатром и тренажерным залом, составляет 2 миллиарда фунтов стерлингов, а цена квартир варьируется в диапазоне от 1.575.000 фунтов до 8,5 млн фунтов.

Строительство комплекса ведется ускоренными темпами, и уже к концу следующего месяца погорельцы получал постоянное жилье. В настоящее время тем из них, кто не имеет крыши над головой, предоставлены гостиничные номера.

Помимо этого, каждая семья, потерявшая жилье и близких, получит от государства компенсацию, составившую в общей сложности 675.200 фунтов: по 500 фунтов на руки и по 5.000 на банковский счет.

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