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В мире

В Нидерландах задержан 18-летний сторонник ИГ, пропагандировавший джихад

время публикации: 17:00 | последнее обновление: 17:00 блог версия для печати

Сотрудники полиции Нидерландов арестовали в среду 18-летнего юношу, подозреваемого в пропаганде идей террористической группировки "Исламское государство", пишет 21 июня новостной агентство Reuters со ссылкой на генеральную прокуратуру страны.

Подозреваемый был задержан в минувший четверг в городе Утрехт. Он распространял в сети пропагандистские видеоролики и обучал пользователей изготовлению взрывных устройств.

Суд постановил, что задержанный будет находится в тюрьме до конца расследования. Обвинительное заключение по данному делу пока не представлено.

Службы безопасности Нидерландов предупреждают о высокой вероятности терактов в этой, в связи с чем уровень боеготовности поднят до четвертого уровня из пяти возможных.

Десятки юных голландцев воюют сегодня в рядах ИГ в Сирии и Ираке, и власти полагают, что, вернувшись на родину, они будут совершать теракты.

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Среда, 21 июня 2017 г.
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